Odyssee-boek wordt sinds film meer beluisterd, vooral door mannen

Spotify signaleert rond de première van de film The Odyssey van Christopher Nolan een grote toename van de interesse voor de luisterboekversies van het boek De Odyssee van Homerus.

Volgens vakblad Variety is het aantal luisteraars van De Odyssee op de dag van de wereldpremière, 17 juli, met 500 procent gestegen. Ook in de weken voorafgaand aan de première waren er al 240 procent meer luisteraars voor de 91 audiobookversies van het klassieke meesterwerk. Ook in de week na de première signaleerde Spotify een toename van 680 procent in vergelijking met de modale luistercijfers voor De Odyssee.

Concrete cijfers deelt Spotify niet. Opvallend is dat de luisterboeken het opvallend goed doen bij luisteraars die tot Gen Z behoren, de generatie die geboren is tussen 1997 en 2012. Een op de drie luisteraars behoorde tot deze groep. Van de luisteraars was 45 procent millennial, mensen die zijn geboren tussen 1981 en 1996. Twee op de drie luisteraars van audioboeken van De Odyssee is man.

The Odyssey vertelt over Odysseus, de Griekse strijder die na de belegering van Troje er tien jaar over doet om thuis te komen. Onderweg wordt hij dwarsgezeten door goden en allerlei monsters. Ondertussen blijven zijn vrouw Penelope en zoon Telemachos hopen dat hij terugkeert. Hoofdrollen worden gespeeld door Matt Damon, Tom Holland, Zendaya en Anne Hathaway. De film breekt wereldwijd records.