Olcay Gulsen heeft woensdag samen met de burgemeester van Eindhoven Jeroen Dijsselbloem het startsein gegeven voor de campagne Orange the World. Gulsen is sinds 2020 nationaal ambassadeur van de campagne tegen gendergerelateerd geweld.

De campagne start ieder jaar op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. "Dit is een zaak die mij na aan het hart ligt. Ik geloof dat elke vrouw zich veilig, gerespecteerd en sterk moet kunnen voelen, waar ze ook ter wereld is", deelt Gulsen op Instagram. "Daarom steun ik met trots UN Women." De onderneemster heeft eerder openhartig verteld dat ze zelf te maken heeft gehad met huiselijk geweld.

Onder leiding van Splinter Chabot ging Gulsen in gesprek met Mariëtte Hamer, die onlangs afscheid nam als regeringscommissaris seksueel wangedrag en seksueel geweld en Bas Zwiers. Hij is directeur bij Emancipator, een organisatie die zich inzet voor mannenemancipatie en gendergelijkheid. Het campagnethema van dit jaar luidt: Allemaal in actie: samen met mannen en jongens tegen geweld. Orange the World is een wereldwijde campagne van UN Women die jaarlijks plaatsvindt van 25 november tot 10 december (de Internationale Dag van de Mensenrechten).