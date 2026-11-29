De Britse actrice Olivia Colman is blij met de keuze voor Robert Pattinson als James Bond. In een interview met entertainmentwebsite Extra vertelt de actrice, wier naam rondgaat voor de rol van M, dat ze "heel enthousiast" is. "Ik hou ervan", aldus Colman.

M is de codenaam van het hoofd van de Britse geheime dienst MI6, waarvoor James Bond werkt. Eerder werd de rol vertolkt door actrice Judi Dench. Colman denkt dat ze zelf de aanstichter is van de geruchten rond haar mogelijke rol in de volgende Bondfilm. "In de afgelopen twintig jaar heb ik in ieder interview dat ik heb gegeven gesmeekt om de rol van M. Dus dat komt door mij. Ik denk niet dat mensen echt hebben nagedacht over Olivia Colman als M."

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe James Bond-film verschijnt. De opnames beginnen volgend jaar.