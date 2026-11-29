HAVANA (ANP/AFP) - De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de Verenigde Staten opgeroepen de sancties tegen Cuba op te heffen. Het eiland kampt met een ernstige economische crisis.

"Ik ben net terug uit Cuba en ben bedroefd over wat ik heb gezien", schreef Tedros Adhanom Ghebreyesus op X. "Ziekenhuisgangen vol kleine handjes die grote hoop koesteren. Zorgverleners die alles geven wat ze hebben. Kinderen mogen nooit boeten voor politieke conflicten", aldus de WHO-baas. "Ik dring er bij de VS op aan de sancties op te heffen, omwille van hen", voegde Tedros eraan toe.

Washington voerde in januari een reeks zware nieuwe sancties in tegen Cuba en legde het land een olieblokkade op. Dat treft de economie hard en leidt tot wijdverbreide stroomuitval en tekorten aan eerste levensbehoeften.

De blokkade verergerde de economische crisis op het eiland sterk. Het is de zwaarste crisis op Cuba in tientallen jaren, waardoor de overheidsdiensten op instorten staan.