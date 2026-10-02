Olivia Dean wordt beschuldigd van plagiaat bij het nummer I've Seen It, afkomstig van haar populaire album The Art of Loving uit 2025. Het gaat om het kopiëren van de melodie van Just The Two of Us van Bill Withers. Volgens de BBC is de rechtszaak in Californië aangespannen door Mattie Music Group, het managementbureau achter Withers' oeuvre.

De vertegenwoordigers van de overleden zanger beweren dat de twee nummers "muzikale overeenkomsten" vertonen die "zo opvallend" zijn dat ze niet alleen toeval kunnen zijn. In de juridische documenten staat volgens de BBC dat het managementbureau een musicoloog heeft ingehuurd om de twee nummers te beoordelen. Er wordt geen schadevergoeding geëist van de zangeres zelf of haar mede-auteurs.

Mattie Music Group moet aantonen dat Dean en haar medeauteurs de originele compositie van Withers al eerder hadden gehoord. De zangeres heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen.

Just The Two of Us was in de jaren 80 een grote hit. Inmiddels heeft het nummer 948 miljoen streams op Spotify. I've Seen It van Dean is het laatste nummer van Deans meest recente plaat en is 246 miljoen keer gestreamd. Het album staat al 52 weken in de Nederlandse Album Top 100, waarvan zes weken op nummer een.