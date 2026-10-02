Koning Haakon van Noorwegen heeft vrijdag voor het eerst als koning het parlementaire jaar geopend. In zijn troonrede zei hij volgens Noorse media onder meer dat Noorwegen "een veilig land" moet zijn "met kansen voor iedereen". Net als in Nederland is de tekst geschreven door de regering.

"Ons land wordt gedragen door een levendige democratie, groot vertrouwen, kleine verschillen, sterke lokale gemeenschappen en een lange traditie om samen oplossingen te vinden. Die sterke punten hebben we nodig nu de wereld om ons heen onrustiger is geworden", sprak Haakon. Door die onrust komt "de economische zekerheid onder druk te staan" en wordt het dagelijks leven duurder. Volgens de koning heeft de regering als doel om mensen "meer financiële ruimte" te geven.

Haakon werd eind augustus koning toen zijn vader Harald overleed. De opening van het parlementaire jaar is sindsdien zijn eerste klus in het openbaar. Een keer eerder mocht Haakon al de troonrede voorlezen. Dat gebeurde in 2020 toen hij als regent de honneurs waarnam, omdat Harald ziek thuiszat.

Koning Haakon, gekleed in militair uniform, moest de troonrede voorlezen zonder zijn vrouw koningin Mette-Marit aan zijn zijde. Zij bleef thuis vanwege een luchtweginfectie. Kroonprinses Ingrid Alexandra was wel mee. Zij was in verband met de nog altijd geldende periode van rouw geheel in het zwart gekleed. Die periode duurt nog tot volgende week vrijdag.