Olivia Rodrigo brengt eerste kerstnummer uit

Olivia Rodrigo brengt voor het eerst in haar carrière een kerstnummer uit. De Amerikaanse zangeres maakte via sociale media bekend dat haar nummer take me home (4 christmas) donderdag verschijnt, een kleine twee maanden voor Kerstmis.

Op dezelfde dag komt ook een officiële muziekvideo uit. Daarin spelen Sex and the City-actrice Cynthia Nixon en komiek Ben Marshall mee.

De 23-jarige Rodrigo heeft al een druk en succesvol jaar achter de rug. Met haar derde studioalbum you seem pretty sad for a girl so in love stond zij in meerdere landen bovenaan de hitlijsten. Ook organiseerde de zangeres dit jaar haar eerste jaarlijkse Daisy Chains Festival. Momenteel is ze nog bezig aan haar The Unraveled Tour, die nog tot en met mei 2027 duurt. Volgend jaar geeft Rodrigo vier concerten in Nederland.