Kennedy Center Honors voor Andy Garcia en David Foster

Singer-songwriter Paul Anka, producent David Foster en acteur Andy Garcia krijgen dit jaar de prestigieuze Kennedy Center Honors. Dat heeft het John F. Kennedy Center for the Performing Arts maandag bekendgemaakt.

Ook scenarioschrijver David Mamet en zangeres Barbara Mandrell krijgen de onderscheiding, die is bedoeld voor mensen die "binnen de uitvoerende kunst een bijdrage hebben geleverd aan de Amerikaanse cultuur". Anka is onder meer bekend van zijn versie van het nummer My Way, dat door de uitvoering van Frank Sinatra nog bekender werd.

Garcia is een Oscargenomineerde acteur die onder meer in The Godfather Part III speelde. Foster schreef nummers voor artiesten als Barbra Streisand en Michael Jackson, Mamet won onder meer een Pulitzer Prize. Mandrell is een countryzangeres, onder meer bekend van I've Been Loving You Too Long.

Anders dan in voorgaande jaren vindt de uitreiking van de onderscheidingen plaats in de Capital One Arena in Washington. Vorig jaar was president Donald Trump gastheer van de ceremonie, toen KISS, zangeres Gloria Gaynor, countryzanger George Strait, komiek Michael Crawford en acteur Sylvester Stallone een medaille kregen. Of Trump dit jaar weer gastheer is, is nog niet bekend.

Het Kennedy Center zelf houdt sinds vorig jaar de gemoederen flink bezig in de Verenigde Staten, onder meer omdat Trump zijn naam aan het gebouw wilde toevoegen. Nadat een rechter dat verbood, besloot het door Trump gedomineerde bestuur het centrum te sluiten.