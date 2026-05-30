Olivia Rodrigo gaat niet in op geruchten over ruzie met Swift

Zangeres Olivia Rodrigo trekt zich weinig aan van de geruchten die al enige tijd gaan over haar mogelijke vete met Taylor Swift. In een podcast van The New York Times laat de 23-jarige zangeres weten "niet veel waarde" te hechten aan de online speculaties over hun relatie.

"Ik denk dat als ik me zou verdiepen in elke internetdetective die iets goed of fout heeft voorspeld over mijn leven of mijn relaties, ik helemaal gek zou worden", liet Rodrigo weten nadat ze werd gevraagd naar een recente interactie met Swift na afloop van een optreden van Paul McCartney. "Daar is gewoon niet genoeg tijd voor." De zangeres ging verder niet inhoudelijk in op de geruchten en gaf geen verdere uitleg over haar band met Swift.

De speculaties over spanningen tussen de twee artiesten werden aangewakkerd toen Taylor Swift schrijverscredits kreeg op Rodrigo's nummer Deja Vu wegens overeenkomsten met haar nummer Cruel Summer. Kort daarna bracht Rodrigo Vampire uit, wat volgens sommige luisteraars was gericht tegen Swift.