Luis Enrique spreekt van verdiende zege Champions League van PSG

BOEDAPEST (ANP/RTR) - Trainer Luis Enrique van Paris Saint-Germain spreekt van een verdiende overwinning van zijn ploeg op Arsenal in de finale van de Champions League. In Boedapest versloeg PSG de club uit Londen na strafschoppen, nadat het na 120 minuten in 1-1 was geëindigd.

"Ik denk dat we het verdienen. Misschien verdienden beide ploegen om te winnen, maar met de manier waarop we het hele seizoen hebben gespeeld, denk ik dat we het verdienen om de Champions League te winnen."

De coach had ook lovende woorden voor tegenstander Arsenal. De club kon ook de tweede finaleplaats in de Champions League niet verzilveren. "De wedstrijd begon voor hen op de best mogelijke manier", zei hij over de vroege treffer van Kai Havertz. "En daarna weten zij hoe je moet verdedigen. Het was heel zwaar. Zij deden het heel goed."