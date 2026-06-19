Olivia Rodrigo ook met derde studioalbum bovenaan Album Top 100

Olivia Rodrigo is er wederom in geslaagd de toppositie van de Album Top 100 te veroveren. Haar nieuwste album Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love debuteert op de eerste plek van de hitlijst, meldt samensteller GfK.

Het is voor Rodrigo na Sour (2021) en Guts (2023) het derde studioalbum dat in de eerste week de hitlijst aanvoert. De 23-jarige zangeres staat met grote afstand boven de nummer twee, de originele bezetting van K3. Overigens staan alle drie studioalbums van Rodrigo nog in de Album Top 100. Sour staat op plek 18, Guts op 35.

Thriller van Michael Jackson staat net als vorige week op plek 3. Voormalig One Direction-lid Niall Horan was vorige week nog lijstaanvoerder, maar moet het nu doen met een 43e plaats.

Album Top 100 week 25

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (-) Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love

2. (-) K3 - K3 Originals - De Reünie Live

3. (3) Michael Jackson - Thriller

4. (7) Olivia Dean - The Art of Loving

5. (6) Lil Kleine - F*CK KLEINE

6. (4) Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally

7. (9) Michael Jackson - Bad

8. (10) Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS

9. (8) Drake - ICEMAN

10. (11) Bruno Mars - The Romantic