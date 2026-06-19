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Belgische politie onderzoekt melding van verkrachting op Graspop

19 jun , 15:26Entertainment
anp190626145 1
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De politie in België is in Dessel een onderzoek begonnen na een melding van een mogelijke verkrachting op het festival Graspop Metal Meeting. Dat bevestigt het Antwerpse parket aan het Belgische persbureau Belga.
Volgens Belga worden de feiten ernstig genomen, maar blijft er nog veel onduidelijk. Details over de melding wil het parket voorlopig niet kwijt. Het mogelijke misdrijf zou hebben plaatsgevonden in de buurt van een podium op het festivalterrein.
Graspop is een jaarlijks meerdaags muziekfestival met hardrock- en heavy metalmuziek. Jaarlijks trekt het festival tienduizenden bezoekers van over de hele wereld. Ook komen er vaak veel Nederlanders op af.
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