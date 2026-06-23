Olivia Rodrigo organiseert eigen muziekfestival

Zangeres Olivia Rodrigo organiseert deze zomer voor het eerst een eigen muziekfestival. "Ik droom er al jaren van om dit festival te organiseren en ik ben dolgelukkig dat het eindelijk werkelijkheid wordt", schrijft de zangeres op Instagram.

Het festival genaamd Daisy Chain Fields vindt plaats op 29 augustus in Irvine in de Amerikaanse staat Californië. Het festival heeft een line-up met alleen maar vrouwelijke artiesten. Onder meer Chappell Roan, Stevie Nicks en Doechii verzorgen een optreden. Volgens Rodrigo gaat de opbrengst naar goede doelen die zich inzetten voor vrouwen en meisjes.

"Ik geloof er heilig in dat vreugde, gemeenschap en muziek kunnen zorgen voor betekenisvolle verandering en ik hoop dat dit festival precies dat zal zijn", aldus Rodrigo.