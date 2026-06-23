Sallie Harmsen in nieuwe dramaserie Dochters van Videoland

Sallie Harmsen speelt een van de hoofdrollen in de nieuwe Videoland Original-dramaserie Dochters. Ook Matteo Simoni, Laura Schaeken, Kevin Janssens, Charlotte De Bruyne en Saar Rogiers tekenden voor hoofdrollen in de Nederlands-Belgische coproductie.

Dochters gaat over de mysterieuze dood van een 16-jarig meisje, waardoor een hechte gemeenschap ontwricht raakt. Videoland omschrijft de serie als "een spannende whodunit over loyaliteit, opgroeien en de complexe relatie tussen ouders en kinderen, en waarin de vraag centraal staat hoe goed we de mensen die het dichtst bij ons staan werkelijk kennen".

Andere rollen zijn er voor onder anderen Chantal Janzen, Elise Schaap en Ramsey Nasr. De serie is geregisseerd door Anthony Schatteman, bekend van onder meer het laatste seizoen van Knokke Off. Het scenario is geschreven door Roel Mondelaers en Bert Van Dael, de makers van onder meer De Twaalf.

De opnames van Dochters zijn inmiddels begonnen en de serie moet in 2027 te streamen zijn bij Videoland. In België zal de serie te zien zijn bij de VRT en Proximus.