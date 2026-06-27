Olivia Wilde deelt emotionele video met zoon tijdens filmmontage

De Amerikaanse actrice Olivia Wilde heeft een video gedeeld waarin ze aan de film The Invite werkt met haar zoon Otis (12) naast haar. Wilde werd emotioneel toen ze de video terugzag, schrijft ze. "Ik moest erom huilen, omdat ik vroeger naast mijn moeder zat en keek hoe ze documentaires van 60 Minutes monteerde", aldus de actrice.

The Invite gaat over Joe en Angela, een stel met huwelijksproblemen, die hun bovenburen uitnodigen voor een etentje thuis. Wilde regisseerde de film en speelt de rol van Angela.

Leslie Cockburn, de moeder van Wilde, is een Amerikaanse onderzoeksjournalist. Ze won in haar carrière meerdere prijzen, waaronder een Emmy en de prestigieuze Alfred I. duPont-Columbia University Award.

Wilde was tussen 2011 en 2020 getrouwd met acteur Jason Sudeikis, met wie ze twee kinderen kreeg, waaronder Otis.