Charles roept Schots parlement op beschaafd debat te voeren

De Britse koning Charles heeft er bij leden van het Schotse parlement op aangedrongen om het debat op een beschaafde manier te blijven voeren. "Laten we het voorbeeld blijven geven dat een debat op een respectvolle en beleefde manier gevoerd kan worden, dat het mogelijk is het oneens te zijn terwijl we elkaars waardigheid intact laten", zei Charles in een toespraak voor de opening van het Schotse parlement.

"Mensen in Schotland zijn op zoek naar leiderschap en actie om te helpen een rechtvaardige en welvarende samenleving op te bouwen", vervolgde Charles. "Voldoen aan die verwachting vereist vastberadenheid, samenwerking en een focus op de prioriteiten die er het meest toe doen voor de mensen die u vertegenwoordigt."

In zijn toespraak eerde de koning ook "lokale helden", die door leden van het Schotse parlement waren genomineerd. "Zij vertegenwoordigen het allerbeste van maatschappelijke betrokkenheid en van Schotland. Zij mogen trots zijn op wat zij hebben bereikt en ik en de koningin kijken er zeer naar uit hen te ontmoeten."