Olivia Wilde is door de film The Invite "een stuk romantischer" geworden. Dat vertelde de actrice en regisseur in een interview met Variety op het filmfestival van Locarno in Zwitserland. Het is de derde speelfilm van Wilde na Booksmart en Don't Worry Darling.

De 42-jarige Wilde had niet verwacht dat de film, over een diner met twee stellen van middelbare leeftijd, ook veel door jonge mensen bekeken zou worden. "Ik ben echt omvergeblazen door hoe ver, hoe volwassen deze bioscoopbezoekers zijn in de manier waarop ze nadenken over wie ze willen zijn als individu, en wie ze willen zijn in relatie tot een ander. Het heeft me op alle fronten minder cynisch gemaakt", licht ze toe.

In de Verenigde Staten zijn de bezoekers van de film volgens Wilde veelal twintigers. De regisseur benadrukt dat de film haar een "stuk optimistischer" heeft gemaakt over het vermogen van jonge mensen om romantiek en verhalen voor volwassenen te begrijpen.

The Invite, waarin ze zelf ook meespeelt naast Seth Rogen, Penélope Cruz en Edward Norton, draait om een avond waarop Joe en Angela (Rogen en Wilde) hun bovenburen Piña en Hawk uitnodigen voor een diner.