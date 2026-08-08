NICE (ANP) - Kasia Niewiadoma was na de voorlaatste etappe van de Tour de France Femmes boos op Demi Vollerings ploeggenoot Célia Gery. Dat is te zien op beelden van Wielerflits. Niewiadoma verloor de gele trui aan Vollering door een aanval in de finale. Volgens de Poolse renster werd zij gehinderd door Gery op het moment dat Vollering aanging.

"Ik ergerde me enorm aan het begin van de klim, want Gery blokkeerde me bewust waardoor ik moest stoppen met trappen", zei een zichtbaar gefrustreerde Niewiadoma. "Heel eerlijk, ik ben hierdoor al mijn respect voor hen kwijt", voegde de Poolse toe, die ook persoonlijk verhaal ging halen bij Gery.

Vollering gaf in een interview met de NOS aan niets van het incident te hebben gezien. "Als zij uitstuurt en per ongeluk zit Kasia (Niewiadoma) daar dan is dat ook gewoon een koerssituatie", zei Vollering, die benadrukte niet te kunnen oordelen tot ze de beelden zou zien.

Lars Boom, ploegleider van Vollering, wilde niets weten van opzettelijk hinderen. "Het plan was altijd om net voor de bocht naar links van plek te wisselen", zei Boom tegen de NOS. "Wat gewoon koerstactiek en slimheid is, en daar, denk ik, schrikt Kasia (Niewiadoma) wat van."