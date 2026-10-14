De 'Dutch Giant' Olivier Richters is door zijn rol in Street Fighter gewend geraakt aan het gezelschap van grote sterren. "Ik kan ook uren met 50 Cent praten, echt een topgozer", vertelt de 2,18 meter lange acteur in een interview met De Telegraaf. Richters is naast onder meer 50 Cent en Jason Momoa te zien in de film over een martial arts-toernooi.

"Al die gasten waren geweldig om mee te werken", verklaart Richters, die bezig is met de promotietour voor de film. "Deze week kom ik ook nog naar Nederland. Het was geweldig om met die groep de hele wereld over te reizen." Naast de goede gesprekken met 50 Cent heeft Richters ook een klik met Momoa. "Jason heeft zoveel energie en is altijd vrolijk. Hij hangt ook voortdurend om mijn nek."

"Ik kreeg van hem een ontzettend mooi compliment", gaat hij verder over zijn band met de Hollywood-acteur. "Hij zei: 'Olivier, ik heb al zoveel grote gasten op mijn filmsets uitgenodigd die net zo groot zijn als ik om samen mee te spelen. Maar veel van hen kunnen gewoon niet acteren. Jij kunt dat wel én je bent ook nog eens gigantisch!' Ja, dat deed me wel wat."

Richters laat weten dat hij nog ten minste drie speelfilms op de planning heeft staan, "waaronder een hoofdrol in een horrorfilm. Daarna ga ik een film maken met Peaky Blinders-regisseur Otto Bathurst." In de film van Bathurst speelt hij "tegenover een andere grote naam die ik nog niet mag noemen".