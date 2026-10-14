WASILLA (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft kiezers in Alaska beloofd dat de oorlog in Iran "heel snel" zal worden beëindigd en dat daardoor ook de prijzen van bijvoorbeeld olie zullen dalen. Trump voerde campagne in Alaska, een normaal gesproken trouw Republikeinse staat die nu toch gewonnen zou kunnen worden door de Democraten.

De Democraat Mary Peltola leidt de peilingen voor de senaatszetel van Alaska, waarover gestemd zal worden tijdens de tussentijdse verkiezingen van 3 november. De inwoners van die staat zijn teleurgesteld in de Republikeinse president Trump vanwege de gestegen kosten voor basisbehoeften, zoals brandstoffen. Dat komt met name door de oorlog in Iran.

Dat Trump campagne voerde in Wasilla, een van de conservatiefste dorpen van Alaska, past in een patroon. De president doet vooral Republikeinsgezinde plekken aan en laat de politiek verdeelde gebieden links liggen. De tactiek is volgens analisten om te garanderen dat trouwe aanhangers gaan stemmen.