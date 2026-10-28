Olivier Richters moet erotische scènes met vrouw bespreken

Olivier Richters krijgt mogelijk voor het eerst een filmrol waarin zijn personage een liefdesrelatie krijgt. Daar moet de acteur, ook wel bekend als The Dutch Giant, thuis nog wel even over praten met zijn vrouw Desiree, zei hij woensdag in de NPO 1-talkshow Eva.

"Een vrouw wordt verliefd op mij en uiteindelijk is er een seksscène. Daar moet ik nog even over overleggen want ik ben net getrouwd", lachte Richters. Volgens hem viel die boodschap thuis "moeilijk".

Zoals het er nu uitziet, hoeft Richters echter niet uit de kleren. "Ik ben niet naakt maar je ziet wel dat het gaat gebeuren en dan gaat de camera off", aldus de acteur. Of er dan wel gezoend gaat worden, weet Richters nog niet. "Dat moeten we nog bespreken. We zijn nog in contractonderhandeling, maar dat soort dingen wil ik eigenlijk niet doen."

Richters denkt dat pikante scènes waarin hij zit "niet meer mensen naar de film" zullen lokken.