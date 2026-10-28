OM ziet buitenlandse hand achter acties aangehouden Egyptenaar

DEN HAAG (ANP) - De verdenkingen tegen een Egyptenaar die eerder deze maand in Nederland is aangehouden voor mishandeling, zijn uitgebreid. Het Openbaar Ministerie meldt dat de man nu ook wordt verdacht "diensten te hebben verleend voor een buitenlandse mogendheid".

De arrestatie van de 34-jarige man leidde tot protesten bij de Nederlandse ambassade in Caïro, waardoor de ambassade voorlopig gesloten is. Het OM verdenkt hem nu van betrokkenheid bij intimidatie en bedreigingen op diverse bijeenkomsten en demonstraties in 2025 en 2026, onder andere bij de Egyptische ambassade. Hij handelde daarbij voor een buitenlandse mogendheid, vermoedelijk Egypte.

Het gaat om Ahmed N. Hij is een leider van de organisatie 'Union of Egyptian Youth Abroad', die bekendstaat als een spreekbuis voor de Egyptische overheid. N. werd 11 oktober aangehouden op verdenking van mishandeling. Volgens media had de aanhouding te maken met het intimideren en bedreigen van de activist Anas Habib, die tegen het Egyptische regime is.