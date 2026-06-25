OM eist cel voor man die auto van volkszanger met kinderen stal

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in Breda een gevangenisstraf van 300 dagen, waarvan 176 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 120 uur geëist tegen de 36-jarige man die eind vorig jaar de auto van volkszanger Sander Kwarten stal terwijl diens drie kinderen op de achterbank zaten. Voor de beschuldiging van wederrechtelijke vrijheidsberoving vroeg het OM vrijspraak, omdat volgens de officier van justitie niet bewezen kan worden dat de verdachte wist dat de kinderen in de auto zaten.

In december vorig jaar stond Kwarten met zijn gezin op het punt om op wintersport te gaan toen de verdachte met de BMW wegreed. Op de achterbank zaten de drie kinderen van de zanger, toen 4, 6 en 10 jaar oud. De verdachte zette hen korte tijd later een stukje verderop uit de auto en reed vervolgens naar België, waar hij werd aangehouden.

De officier noemde de autodiefstal zeer ernstig. Volgens het OM moeten de ouders en de kinderen doodsangsten hebben uitgestaan. Dat de verdachte de kinderen korte tijd later uit de auto zette, maakt de zaak volgens de officier niet minder ernstig.

Psychose

De verdachte zei dat hij zich weinig van de gebeurtenissen kan herinneren. Volgens hem was hij destijds door medicijngebruik, slaapgebrek en een psychose in de war. "Ik schrik er heel erg van. Ik heb zelf ook een dochter", zei hij. Ook bood hij opnieuw zijn excuses aan aan de kinderen en hun ouders. De verdachte vertelde dat het inmiddels beter met hem gaat in psychiatrische kliniek De Rooyse Wissel, waar hij wordt behandeld.

De advocaat van de verdachte zei dat zijn cliënt grote stappen heeft gezet, niet langer dakloos is en zijn leven probeert op te bouwen. Volgens de raadsman zou een taakstraf de verdachte op dit moment kunnen overvragen en vroeg hij de rechtbank geen taakstraf op te leggen.

Schadevergoeding

De advocaat van Kwarten zei dat de kinderen nog altijd psychische hulp krijgen vanwege de gebeurtenis en vorderde een schadevergoeding van 2000 euro per kind. De officier van justitie sloot zich daarbij aan.

Kwarten was vanwege andere verplichtingen niet bij de zitting aanwezig. Zijn advocaat zei dat een bezoek aan de rechtbank de zanger bovendien alleen maar zou frustreren.

De rechtbank doet op 9 juli uitspraak.