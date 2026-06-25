Koning in actie met waterpolobal Sittard-Geleen

Koning Willem-Alexander heeft zich donderdagmiddag in het Limburgse Sittard-Geleen van zijn sportieve kant laten zien tijdens een bezoek aan het vernieuwde sportpark Glanerbrook. Tijdens een rondleiding door het complex gooide de koning bij het zwembad een waterpolobal over het bad.

Willem-Alexander kreeg uitleg over de faciliteiten en sprak hij met twee jonge waterpolospeelsters. Nadat de meisjes een korte demonstratie hadden gegeven, kreeg de koning de bal zelf in handen. Hij gooide die vervolgens naar de overkant van het zwembad, wat kon rekenen op applaus van de bezoekers op de tribune.

Ook bezocht de koning de ijsbaan, waar kinderen aan het schaatsen en ijshockeyen waren. Zonder schaatsen stapte Willem-Alexander het ijs op om met de kinderen te praten. Burgemeester Hans Verheijen nodigde de koning uit om het ijs later zelf eens uit te proberen. "We weten, majesteit, dat u een liefhebber bent van schaatsen. Dat hebben we onlangs in Dokkum nog kunnen zien. U bent van harte welkom om zelf een keer dit ijs te komen testen", zei hij.

Het koninklijk bezoek aan het Limburgse sportpark trok veel bekijks. De tribunes zaten goed vol met belangstellenden die een glimp van de koning wilden opvangen. Willem-Alexander nam uitgebreid de tijd om bezoekers te begroeten en handen te schudden.