Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank in Amsterdam twee maanden cel geëist tegen opiniepeiler Maurice de Hond (79). Volgens het OM heeft De Hond zich schuldig gemaakt aan smaad en smaadschrift in uitlatingen over de zogeheten klusjesman, Michael de Jong, in de geruchtmakende Deventer moordzaak.

In onder meer een interview in 2024 tast De Hond met verdachtmakingen de eer en goede naam aan van De Jong, aldus het OM. "De Hond wijst hem nog steeds aan als moordenaar, maar nu op impliciete en geraffineerde wijze." Volgens de officier van justitie heeft De Hond "een heel sterk etiket" op De Jong geplakt. "Het etiket van moordenaar."

De Hond werd in 2009 al eerder veroordeeld in een vergelijkbare strafzaak, nadat hij ook toen De Jong aanwees als dader. Ook een door De Jong aangespannen civiele procedure verloor hij. Volgens het OM is De Hond inmiddels een "onverbeterlijke recidivist" gebleken. "Hij pakt de draad weer op en De Jong moet het opnieuw ontgelden." De Hond "verziekt al twee decennia" het leven van De Jong, aldus de officier. "Tegen beter weten in vasthouden aan je eigen gelijk is helaas een hardnekkig mechanisme."

Podcast en film

De Jong was niet op de zitting aanwezig, omdat hij dat volgens het OM niet meer aankan. Hij claimt 10.000 euro schade van De Hond. Hij heeft aangegeven dat de uitlatingen van De Hond diep hebben ingegrepen in zijn leven en dat van zijn partner. De Hond zei onder meer dat het alibi van De Jong niet klopt en dat hij altijd met een mes rondloopt.

De Deventer moordzaak draait om de moord op weduwe Jacqueline Wittenberg in 1999. Ernest Louwes is daarvoor veroordeeld, ook na herziening van de zaak. Een boek over de zaak werd verfilmd (De Veroordeling) en er werd een goed beluisterde podcast over gemaakt.

Volgens De Hond, die zich niet liet bijstaan door een advocaat maar zijn eigen verdediging voerde, heeft hij in zijn uitlatingen De Jong niet opnieuw als dader van de moord willen aanwijzen. Hij meent dat hij zijn uitspraken heeft gedaan "in het kader van een publiek debat over mogelijke ernstige justitiële misstanden". De rechtbank doet uitspraak op 2 december.