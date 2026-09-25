OM vervolgt Jan Roos en Dennis Schouten voor belediging

Jan Roos en Dennis Schouten moeten zich op 13 oktober voor de rechtbank in Groningen verantwoorden voor uitlatingen in hun programma Roddelpraat. Het Openbaar Ministerie vindt dat de twee presentatoren twee vrouwen ernstig hebben beledigd op een "vernederende en seksistische manier, die getuigt van vrouwenhaat", laat het OM vrijdag aan het ANP weten.

Het gaat om uitlatingen in uitzendingen van 16 en 23 oktober 2024. De twee vrouwen deden daarvan aangifte. Het OM noemt de uitspraken "buitengewoon kwetsend" en stelt dat ze "een gevaarlijke voedingsbodem" vormen voor geweld tegen vrouwen. De officier van justitie spreekt van een "ongebreidelde scheldpartij".

Roos en Schouten gingen donderdag in hun programma opnieuw in op de uitspraken. Volgens hen is de ophef overdreven en vallen de uitlatingen onder de artistieke vrijheid. "Is het smaakvol? Nee, maar verder dan dat is het ook niet", zei Roos. Hij noemde de uitspraken cabaret en stelde dat de vrijheid van meningsuiting steeds vaker wordt beperkt.