Sinner kan titel in Beijing door knieprobleem niet verdedigen

BEIJING (ANP) - Jannik Sinner (25) zal zijn titel dit jaar in Beijing niet verdedigen. Dat heeft de Italiaanse tennisser via zijn sociale media bekendgemaakt. Sinner heeft nog te veel last van zijn knie. "Ik ben nog niet klaar om te spelen", zei de nummer 1 van de wereldranglijst in aanloop naar het toernooi in China dat op woensdag 30 september begint.

Sinner won het tennistoernooi van Beijing vorig jaar door in de finale de Amerikaan Learner Tien te verslaan. Sinner was van plan in Beijing terug te keren na een lange blessureperiode. Hij kwam sinds zijn titel op Wimbledon niet meer in actie.