Ombudsman juicht rol zelfregulering in wetsvoorstel Letschert toe

De ombudsman van de publieke omroepen is blij dat in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letschert over de toekomst van de media wordt vertrouwd op de kracht van zelfregulering van de journalistiek. Dat schrijft Margo Smit maandag op haar website in een reactie op de plannen van Letschert.

"Met het verbreden van het begrip 'wanbeheer' wordt een afgebakende stap van verantwoording en zelfregulering naar eventuele sanctionering op bestuursniveau door de toezichthouder mogelijk gemaakt", schrijft Smit. "Zo wordt de keten van journalistieke verantwoording verduidelijkt en strakker maar blijft de journalistiek-inhoudelijke autonomie geborgd. Belangrijk is daarbij dat niet gestuurd wordt op het mogelijke aantal overtredingen, maar op een aantoonbaar patroon zonder zichtbare verbetering."

De ombudsman constateert tevreden dat "de meeste publieke omroepen de afgelopen jaren hebben laten zien bereid te zijn tot zelfreflectie en kwaliteitsbevordering." Zij is blij dat deze gang van zaken in het nieuwe wetsvoorstel "nog steviger en onafhankelijker" wordt verankerd. "Zelfregulering werkt als redacties bereid zijn te leren van de bevindingen van de Ombudsman en daar zichtbaar consequenties aan verbinden."

Code Journalistiek Handelen

Smit vindt het ook goed dat in het nieuwe wetsvoorstel lokale en regionale omroepen gebruik kunnen gaan maken van de onderzoeken van de Ombudsman. "Voor het publiek ontstaat daardoor helderheid over wat men kan en mag verwachten van de journalistiek bij alle publieke media", stelt ze. "Wel acht de Ombudsman het van belang dat bij het opstellen van de Code Journalistiek Handelen in de toekomst ook de regionale en lokale omroepen een rol krijgen."

Het Commissariaat voor de Media stelde eerder in een reactie te vinden dat het wetsvoorstel van Letschert te weinig heldere regels zou bieden voor omroepen om hun taak uit te kunnen voeren. Ook is de waakhond kritisch over het feit dat in het nieuwe wetsvoorstel geen sterke onafhankelijke toezichthouder zou worden aangesteld. Volgens de waakhond hebben discussies rond omroep Ongehoord Nederland en de bevindingen van de Commissie-Van Rijn aangetoond dat "Hilversum gebaat is bij heldere regels en een sterke toezichthouder".