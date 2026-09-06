De ombudsman van de publieke omroepen vindt dat presentatoren in talkshows bewuster een signaal aan kijkers moeten afgeven als zij vermoeden dat gasten onwaarheden spreken. Dat zegt Margo Smit in een interview dat De Telegraaf zondag op haar website heeft gepubliceerd. Smit reflecteert in het gesprek op haar tien jaar als ombudsman.

"Je kunt niet alles voorhanden hebben, maar je kunt zeggen: ik kan dit nu niet checken, maar waar baseert u dat op?", stelt zij. "Dan kan je een signaal geven aan je kijker of luisteraar. Van: ho, let op, hier is misschien wat mee, met wat deze persoon zegt."

Smit zegt dit onder meer naar aanleiding van de discussie over omroep Ongehoord Nederland. Die houdt zich volgens onder anderen Smit niet aan de journalistieke code van de NPO. Maar "al in mijn allereerste rapport over ON heb ik heel duidelijk geschreven: wat ik hier over ON schrijf, gaat voor een flink deel ook over andere omroepen." Zij verduidelijkt daarna waar ze op doelt: "Niet doorvragen als mensen iets beweren zonder onderbouwing, het niet scheiden van feiten en meningen."

Frustratie

Ook pleit de ombudsman ervoor om fouten beter en transparanter te corrigeren. "Als in het achtuurjournaal iets wordt beweerd dat niet klopt, dan moet je dat niet een week later en op een achterafplek rectificeren", vindt Smit. "Wij komen keer op keer terug op de moeizame plek en het moeizame hanteren van die NOS-correctierubriek. Maar: een heleboel anderen hebben zoiets niet eens. Dus als je nou een frustratie van me wil hebben...."

Overigens zijn er ook programma's die dit wel goed doen, zegt ze: "Nieuwsuur heeft eens een wordcloud gemaakt over wat er op sociale media over Sigrid Kaag zou worden gezegd. Die bleek niet te kloppen en dat hebben ze toen in de uitzending en op al hun andere kanalen gerectificeerd. Het gaat erom dat je het proportioneel doet. Als je het zo prominent hebt gebracht, heb je het ook prominent te rectificeren."