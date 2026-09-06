Staande ovatie voor Oasis-docu in Venetië

Liam en Noel Gallagher hebben van het publiek een staande ovatie van acht minuten gekregen voor de Oasis-documentaire Don't Look Back in Anger. Dat schrijven de vakmedia over de vertoning tijdens het filmfestival van Venetië.

De ooit van elkaar vervreemd geraakte Gallagher-broers hielden elkaars handen vast tijdens het applaus en staken deze samen triomfantelijk in de lucht. Volgens Variety leek het erop alsof Noel op een gegeven moment tranen uit zijn ogen veegde. De zaal zat vol met fans van de band. Iemand had zelfs een vlag van Manchester City (hun favoriete voetbalclub) meegenomen en die boven het balkon gehesen.

Tijdens de vertoning werd meermaals luid geapplaudisseerd voor de liveoptredens en zo nu en dan een traantje weggepinkt. Na de film gingen de broers het publiek in, waar fans zich verdrongen voor een selfie of handtekening.

De band, bekend van onder meer Wonderwall, kwam vorig jaar na meer dan vijftien jaar weer bij elkaar. In de documentaire zijn onder andere beelden te zien van repetities, backstagemomenten, liveoptredens en de eerste gezamenlijke interviews met Noel en Liam in meer dan 25 jaar.