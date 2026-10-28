Omroep Australië boos om gebruik Bluey door extreemrechtse partij

De Australische omroep ABC wil dat de extreemrechtse partij One Nation stopt met het gebruik van tekenfilmfiguurtje Bluey in hun politieke cartoons. Het gaat onder meer om een cartoon uit 2024 waarin Bluey in een auto over een Australische politicus rijdt, meldt persbureau AFP. Deze cartoon kreeg onlangs extra lading, nadat de Australische parlementariër Helen Haines op 19 oktober opzettelijk werd aangereden en nadien haar beide benen moest laten amputeren.

ABC zendt de kinderserie over een gezin van pratende honden uit en bekijkt momenteel welke stappen het tegen One Nation wil zetten. "In de tussentijd is ABC van mening dat de betreffende cartoons onmiddellijk van de platforms van One Nation moeten worden verwijderd en dat er geen verder gebruik meer van mag worden gemaakt", zegt de nationale omroep in een verklaring.

Directeur Hugh Marks van ABC zei dinsdag dat hij recent was gewezen op het gebruik van het blauwe hondje in cartoons van de extreemrechtse partij. "Het is ten eerste een schending van het eigendomsrecht, maar ook een schokkend gebruik van een van de meest geliefde personages van Australië." Volgens One Nation was het niet de eerste keer dat de topman van ABC zijn pijlen op de partij richtte. "Deze keer gaat het over Bluey. Hij kan zijn onvrede over One Nation en haar volgers niet verbergen", stelt de partij in een reactie op sociale media. "Hij leeft in een parallel universum ten opzichte van de meeste gewone Australiërs."