Roxy Dekker in mei naar Zeeuws festival VESTROCK

Roxy Dekker staat volgend jaar mei op het podium van het Zeeuwse festival VESTROCK. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt. De 21-jarige zangeres is de eerste naam voor de zogenoemde NXTGEN-dag, die bedoeld is voor een jonger publiek.

De Amsterdamse, bekend van hits als Satisfyer en Sugardaddy, treedt op zondag 30 mei op tijdens het festival in Hulst. Eerder maakte de organisatie al bekend dat Tröckener Kecks en Clouseau op zaterdag 29 mei in de vestingstad optreden.

Het Zeeuwse festival, dat komend jaar op vrijdag 27 mei begint, wordt sinds 2010 georganiseerd. Vorig jaar waren onder anderen Son Mieux, Nicky Romero, Antoon en Bente van de partij.