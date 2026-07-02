Omroep HUMAN schrapt 14 banen door bezuinigingen

Bij HUMAN verdwijnen als gevolg van de bezuinigingen bij de publieke omroep veertien arbeidsplaatsen. Dat meldt de omroep donderdag in een bericht op zijn website. De omroep, die 3 miljoen euro zegt te moeten bezuinigen, laat weten dat de reorganisatie verschillende onderdelen van de organisatie raakt. Volgens het jaarverslag van 2025 werkten er vorig jaar 87 vol- en deeltijdsmedewerkers bij HUMAN voor 75,2 fte.

"Een reorganisatie is moeilijk", zegt directeur Willemien van Aalst. "We nemen afscheid van collega's die veel hebben betekend voor HUMAN. Dat is zeer ingrijpend voor de mensen die het raakt. Het is geen besluit dat we lichtvaardig hebben genomen. Tegelijkertijd ben ik blij dat er na een periode van onzekerheid nu duidelijkheid is. Ook met minder middelen blijft HUMAN zich inzetten voor verhalen die mensen dichter bij elkaar brengen."

De NPO moet vanaf 2027 structureel 156 miljoen euro per jaar bezuinigen. Veel omroepen zijn daarom gaan schrappen in de programmering en hun personeelsbestanden. HUMAN maakte eind vorig jaar al bekend te stoppen met het programma Metropolis. Ook wordt er na 2026 geen fictie meer geproduceerd.