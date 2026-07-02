Tom van 't Einde gaat vanaf september aan de slag voor RTL en Videoland. Dat meldt de journalist en Amerika-correspondent donderdag op Instagram. Van 't Einde stapt daarvoor over van AVROTROS, waar hij onder meer werkte voor EenVandaag.

"Transfernieuws: ik verlaat EenVandaag voor een fantastisch nieuw avontuur bij RTL", schrijft Van 't Einde. "Ik heb elf jaar lang de mooiste reportages mogen maken in de VS en aan tafel gezeten bij Eva. Maar vanaf september ben ik te zien en te horen bij RTL!"

Bij RTL gaat Van 't Einde journalistieke verhalen maken voor Videoland en schuift hij aan bij de nieuwe talkshow van Renze Klamer, meldt hij. "De onderwerpen blijven hetzelfde, de plek verandert. Ik ben heel blij met de kans die ik krijg bij RTL én ongelofelijk dankbaar voor de geweldige tijd bij AVROTROS."