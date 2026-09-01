Omroep MAX wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slagter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTL 4.

Eerder gaf Omroep MAX aan wel interesse te hebben deze rol over te nemen als AVROTROS dit niet wilde doen. Deze omroep maakte vorige week bekend dit in 2027 weer niet te doen vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza.

Slagter zei in Renze dat hij het besluit heeft genomen omdat "het niet bij ons past. Als ik zelf kijk, ben ik na drie nummers al weg. Ik vind het een hoop lawaai en pokkeherrie". Volgens Slagter "zit onze doelgroep daar niet op te wachten". Hij stelt wel dat AVROTROS de NPO "met een enorm probleem heeft opgezadeld".

Mogelijke rol

Volgens kenners gold MAX als een van de meest serieuze kandidaten om de taak op te pakken na het besluit van AVROTROS. Andere grote omroepen zoals KRO-NCRV en BNNVARA lieten al meteen weten geen plannen te hebben om het Eurovisie Songfestival over te nemen.

De uitzendingen rond de vorige editie van het songfestival, waaraan Nederland niet meedeed, werden verzorgd door de NOS en NTR. Die omroepen lieten vorige week weten dat ze afwachten wat de NPO gaat besluiten voordat ze iets zeggen over een mogelijke rol.