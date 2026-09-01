TURIJN (ANP) - Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en middenvelder Pape Sarr uit Senegal naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United, terwijl Sarr overkomt van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atlético Madrid.

Duits international Woltemade (24) werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr (23) stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. David (26), de topscorer aller tijden van Canada, kwam vorig jaar van Lille naar Juventus.

Juventus, de ploeg van Oranje-international Teun Koopmeiners, eindigde vorig seizoen op de teleurstellende zesde plaats in de Serie A.