Ongehoord Nederland (ON!) moet uit de publieke omroep worden gezet, vindt het College van Omroepen. Dit adviesorgaan, waarin landelijke publieke ledenomroepen zijn vertegenwoordigd, heeft vrijdag de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) in een brief gevraagd om een verzoek hiertoe in te dienen bij mediaminister Rianne Letschert. Dat liet de D66'er dinsdagmiddag weten tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer.

De omroepen verzoeken al langer om maatregelen tegen Ongehoord Nederland, maar vroegen niet eerder om intrekking van de vergunning van ON! Aan het begin van de zomer vroeg het college om "passende maatregelen" tegen Ongehoord Nederland.

In reactie hierop liet de NPO onlangs weten geen verzoek in te dienen bij Letschert om maatregelen te nemen tegen de aspirant-omroep. Het zou onduidelijk zijn of hier voldoende "juridische grondslag" voor is.

Toespraak Hitler

Het college heeft de brief verstuurd naar aanleiding van de recente ophef over een fragment in een onlineprogramma van ON! waarin Hitler volgens critici werd vergoelijkt. Na een filmpje van een toespraak waarin de Duitse dictator ageerde tegen een "ontwortelde internationale kliek", werd besproken of hij hier een punt had.

Achteraf zei omroepdirecteur Peter Vlemmix dat hier "te weinig rekening gehouden was met de gevoeligheden". Dinsdag liet hij weten dat de samenwerking met hoofdredacteur Joost Niemöller per direct is beëindigd. In de omstreden uitzending zei Niemöller dat Hitler ook goede dingen zei.