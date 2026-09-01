Koning Willem-Alexander heeft dinsdag Christine Teunissen, de Tweede Kamerfractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, op Paleis Huis ten Bosch ontvangen. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekendgemaakt.

De koning is deze week na zijn vakantie weer aan het werk gegaan. Dinsdagochtend ontving hij al staatssecretaris Annet Bertram van Infrastructuur en Waterstaat.

Als staatshoofd ontvangt Willem-Alexander regelmatig vertegenwoordigers uit de politiek en het bestuur, zo ook de voorzitters van de Tweede Kamerfracties.