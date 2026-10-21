Omstreden Ali G-film dit weekend 150 keer in Nederland te zien

De omstreden nieuwe Ali G-film is komend weekend in 44 Nederlandse bioscopen te zien. Volgens distributeur The Searchers wordt de film "rond de 150 keer" gedraaid. De film is alleen komend weekend te zien in Nederland, dus niet de hele speelweek zoals dat wel gebruikelijk is. De Ali G-sequel krijgt ook in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk een beperkte release, nadat de aankondiging tot opschudding leidde.

In Ali G: Who Iz I? probeert Ali G, een typetje van komiek Sacha Baron Cohen, een comeback te maken. Een Britse actiegroep riep eind september op de film helemaal niet uit te brengen. De organisatie NewsCord bekritiseert het typetje omdat deze seksistisch en racistisch zou zijn. Volgens The Hollywood Reporter zijn er na de oproep wereldwijd tienduizenden e-mails naar bioscopen gestuurd.

Acteur Sacha Baron Cohen stelde eerder deze week in een essay in het blad Time dat juist het feit dat Ali G als "achterhaald en problematisch" wordt gezien de reden is om een nieuwe film te maken. Volgens hem zijn de vooroordelen en de domheid die zijn personages aan de kaak moeten stellen alleen maar groter geworden. Hij wijst daarbij op de invloed van sociale media en kunstmatige intelligentie.