Cyberbeveiligingsbedrijf klaagt over informatieverzoeken van OM

DEN HAAG (ANP) - Het Haagse cyberbeveiligingsbedrijf Eye Security klaagt over de toenemende informatieverzoeken van het Openbaar Ministerie. "Wanneer het Openbaar Ministerie vertrouwelijke onderzoeksgegevens opeist bij de incident-responsebedrijven die slachtoffers helpen, zet dat de basis van ons werk onder druk", schrijft topman Job Kuijpers in een bericht op LinkedIn, waarover het FD woensdag ook publiceerde.

Volgens Kuijpers moeten slachtoffers van cyberaanvallen zijn bedrijf volledig kunnen vertellen wat er is gebeurd. "Ook wat er fout is gegaan. Die openheid is essentieel om aanvallen te stoppen, schade te beperken en herhaling te voorkomen."

Maar als cyberbeveiligers veel verzoeken vanuit de overheid krijgen om informatie te delen, kan dat mensen afschrikken om open te zijn, waarschuwt hij. "Daar komen juridische kosten, administratieve lasten en druk op klantrelaties bovenop."

Kuijpers roept het kabinet op met de sector in gesprek te gaan over "duidelijke waarborgen rond vertrouwelijke incidentgegevens en proportionele gegevensvorderingen".