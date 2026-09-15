Omstreden film over Gaza over twee weken in Nederland te zien

De omstreden film NAZA, die vorige week de Grote Juryprijs won op het festival van Venetië, is vanaf 1 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien. Dat heeft distributeur Cherry Pickers dinsdag gemeld. De film kreeg in Venetië een staande ovatie van 25 minuten.

In de film stellen soldaten van het IDF, de Israëlische Defense Forces, dat Israël bij aanvallen in Gaza burgers bewust als doelwit kiest. Voor de documentaire spraken de regisseurs met 24 anonieme klokkenluiders uit het Israëlische leger. De titel NAZA verwijst naar een term die het Israëlische leger gebruikt voor 'bijkomende schade'.

NAZA leidde de afgelopen dagen tot woedende reacties uit Israël. De minister van Cultuur dreigt regisseurs Yuval Abram en Rachel Szor hun staatsburgerschap af te nemen. Eyal Zamir, de hoogste baas van het Israëlische leger, eist een officieel onderzoek naar de documentaire. Hij noemt de film "een aanval op de staat Israël" en overweegt juridische stappen tegen de makers en de klokkenluiders.

Na de bioscooprelease is NAZA bij de VPRO te zien, stelde hoofdredacteur Sarah Sylbing dinsdag in het radioprogramma Spraakmakers. Abram en Szor waren eerder als regisseur betrokken bij de film No Other Land. Deze won vorig jaar de Oscar voor beste documentaire.