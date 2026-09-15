Oud-winnaars presenteren Junior Eurovisie Songfestival in Malta

Gaia Cauchi en Destiny, oud-winnaars van het Junior Eurovisie Songfestival, presenteren de aankomende editie van de juniorversie van het songfestival in Malta. De derde host is presentator Keane Cutajar, heeft de European Broadcasting Union (EBU) dinsdag bekendgemaakt.

Cauchi bezorgde Malta in 2013 zijn eerste zege en Destiny was twee jaar later de tweede winnares voor de eilandstaat. Destiny is ook bekend van haar deelname aan het grote songfestival in 2021 in Rotterdam. Ze was toen lange tijd favoriet bij de bookmakers maar werd uiteindelijk zevende.

Het Junior Eurovisie Songfestival vindt plaats op 24 oktober in Ta' Qali. Wie er namens Nederland meedoet, wordt zaterdag duidelijk.