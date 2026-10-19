Omstreden Gaza-documentaire NAZA passeert 62.000 bezoekers

In Nederland hebben inmiddels, na ruim twee weken, 62.000 mensen de veelbesproken Gaza-documentaire NAZA gezien. Dat heeft distributeur Cherry Pickers maandag aan het ANP laten weten. Het gebeurt zelden dat een documentaire in zo'n kort tijdsbestek zoveel kaartjes verkoopt in de Nederlandse bioscopen. De film draait nu in 81 zalen. Ook in België en Luxemburg trekt NAZA volle zalen; daar staat het aantal bezoekers nu op 22.200.

In de film vertellen 24 klokkenluiders uit het Israëlische leger en de inlichtingendienst hoe Israël de afgelopen drie jaar tienduizenden burgers heeft gedood in Gaza. Het leger noemt dit 'NAZA', oftewel 'nevenschade'. Als het leger een vermeend Hamas-kopstuk wil uitschakelen, maakt het niet uit hoeveel onschuldige Gazaanse burgers of kinderen daarbij omkomen, vertellen de klokkenluiders. Ook vertellen zij dat het leger AI-modellen gebruikt bij het bepalen wie er een Hamas-kopstuk zou kunnen zijn, en dat deze modellen lang niet altijd zorgvuldig zijn.

De film, die op het Filmfestival van Venetië een speciale juryprijs won, heeft in Israël veel ophef veroorzaakt. Volgens premier Benjamin Netanyahu vertelt de film een "vals, misleidend en bevooroordeeld verhaal". De premier heeft echter geen onderbouwing gegeven voor die claim. Netanyahu heeft wel een onderzoek ingesteld naar de bronnen die de makers hebben gebruikt voor hun documentaire. Eerder dreigde de premier de makers te vervolgen voor smaad en laster en stelde hij de regisseurs hun staatsburgerschap af te willen pakken.

De film draait sinds 1 oktober in de Nederlandse zalen. Maar in de dagen rond 7 oktober, de dag dat Hamas drie jaar terug Israëlische burgers aanviel, werd de film niet vertoond. De makers hadden dit gevraagd uit piëteit met de slachtoffers.