Star Wars-film van regisseur Waititi voorlopig op pauze gezet

De nieuwe Star Wars-film waar regisseur Taika Waititi sinds 2020 aan werkte, is volgens de regisseur "bevroren". De 51-jarige filmmaker bevestigde aan het Amerikaanse onlinemagazine Inverse dat hij aan andere projecten gaat werken. "Het is heel erg bevroren. Ik heb nog vier andere films waar ik mee bezig ben."

Sinds Waititi, bekend van onder andere Jojo Rabbit en meerdere Thor-films, in 2020 aankondigde aan een nieuwe Star Wars-film te werken, was er weinig bekend over de inhoud van de productie. De Australische scriptschrijver Tony McNamara voegde zich in 2025 bij het productieteam, waardoor Waititi zich kon richten op het regisseren, terwijl McNamara door zou werken aan het script. Waititi zei tegen Inverse dat hij wel samen blijft werken met McNamara, maar aan een ander project.

Desondanks sluit Waititi niet uit dat er ooit een Star Wars-film van hem komt. "IJstijden komen tot een einde. Wie weet?", zei hij tegen Inverse. Er zijn in totaal dertien Star Wars-films gemaakt; de meest recente werd in mei uitgebracht. Ook zijn er meerdere Star Wars-series. Waititi werkte eerder mee aan de laatste aflevering van het eerste seizoen van de serie The Mandalorian.