Onderzoek naar meldingen van dickpic in NPO-app loopt nog

Het onderzoek naar meldingen over een of meerdere dickpics die verstuurd zouden zijn in een groepsapp van de NPO loopt nog. Dat laat een woordvoerder van de NPO vrijdag desgevraagd aan het ANP weten.

Het onderzoek werd zestien dagen geleden opgestart. De woordvoerder kan niet zeggen hoelang het nog gaat duren. Het onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijk, extern bureau.

De Telegraaf en het juicekanaal RealityFBI meldden dat iemand uit het managementteam van de NPO de dickpic of dickpics zou hebben verstuurd. De NPO zegt wel dat er meerdere meldingen zijn gedaan, maar niet hoeveel exact. Ook is niet gemeld of het plaatje of de plaatjes per ongeluk of expres in de appgroep zijn gedeeld.