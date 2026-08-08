Het aantal mensen dat de aanstaande game Grand Theft Auto VI vooruit heeft besteld, is "ongekend". Dat zegt de baas van uitgever Two-Take, Strauss Zelnick, in een interview met persbureau Bloomberg. Het moederbedrijf van ontwikkelaar Rockstar Games geeft echter geen exacte aantallen, naar eigen zeggen om aandeelhouders niet te misleiden.

Sinds 25 juni konden gamers het nieuwe spel in de GTA-reeks vast reserveren. Een "uitzonderlijk" aantal heeft dat inmiddels gedaan, stelt Zelnick, waarmee de verwachtingen van het bedrijf "aanzienlijk" zijn overtroffen. Toch blijft hij een beetje terughoudend. "We kunnen niet zeggen of het iets betekent", stelt hij. "De enorme vraag naar voorbestellingen die we tot nu toe hebben gezien, zou kunnen duiden op een vervroeging van verkopen die anders pas op termijn zouden plaatsvinden."

"Ik blijf mensen eraan herinneren dat we de vraagcurve simpelweg niet kennen, omdat zo'n situatie zich nog nooit eerder heeft voorgedaan", vervolgt Zelnick over de ogenschijnlijk grote vraag naar de langverwachte opvolger van GTA V uit 2013. Van dat spel zijn sinds de release in totaal ruim 230 miljoen exemplaren verkocht. "Gelet op dat alles zijn we van mening dat de ruwe cijfers mogelijk misleidend zouden kunnen zijn in een richting die ons geen goed gevoel zou geven."

Eind deze maand kunnen gamers voor het eerst weer nieuwe beelden van Grand Theft Auto VI zien. In een speciale vertoning op Netflix krijgen fans een "uitgebreider beeld" van het nieuwe spel. De beelden komen op 27 augustus om 21.00 uur Nederlandse tijd op Netflix en worden zes uur later pas op YouTube geüpload. Het spel zelf verschijnt op 19 november.