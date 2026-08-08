EINDHOVEN (ANP) - PSV heeft met NEC een akkoord bereikt over de transfer van Kodai Sano. De landskampioen meldt dat de 22-jarige middenvelder een contract tot medio 2031 tekent.

"Deze transfer zie ik als de ideale vervolgstap in mijn carrière", laat de Japanse international via de club weten. "PSV is een topclub, dat zie je in alles terug. Bovendien spreken het karakter en de speelwijze van de hoofdtrainer (Peter Bosz) me erg aan. Hij spreekt zelfs nog een beetje Japans, vanwege zijn verleden bij JEF United. Ik ga voor PSV strijden met alles wat ik in me heb."

NEC nam Sano in augustus 2023 over van het Japanse Fagiano Okayama. Een maand later maakte hij tegen PSV zijn officiële debuut en groeide bij NEC uit tot een dragende speler.

PSV wilde Sano al enige tijd vastleggen. "We zien hem als een nummer 6 met veel dynamiek in zijn spel", zegt directeur voetbalzaken Earnest Stewart. "Kodai kan een enorme intensiteit leveren, past perfect binnen de speelwijze van PSV en beschikt daarbij ook nog eens over veel groeipotentie."