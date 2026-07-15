Only Planet-voorstelling van Spaaij en Burleson failliet

Het bedrijf achter de aangekondigde musical Only Planet is failliet verklaard. Een woordvoerder van producent Peet Nieuwenhuijsen heeft woensdag een bericht hierover van het AD bevestigd. Bij de ontwikkeling van de voorstelling waren grote namen als William Spaaij, Stanley Burleson en Doris Baaten betrokken.

Volgens de producent was er "uiteindelijk onvoldoende financiële zekerheid om de productie op een verantwoorde manier door te zetten". Hij stelt dat alle mensen die al aan het project hebben gewerkt betaald zijn, of op korte termijn hun geld krijgen.

Het was de bedoeling dat Only Planet een "innovatieve theaterervaring" werd die het komende seizoen in een grote tent op meerdere plekken in Nederland zou worden gespeeld. De première stond in september in Den Bosch gepland. Daarna zou Only Planet onder meer op het Malieveld in Den Haag te zien zijn.

De musical zou zich afspelen in 2045 en ging over een taxichauffeur die erachter komt dat zij zich steeds minder verbonden voelt met de wereld.