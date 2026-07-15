Billy Joel wil nalatenschap niet verpesten met nieuwe muziek

Billy Joel is bewust gestopt met het schrijven van muziek omdat hij zijn nalatenschap niet negatief wil beïnvloeden. Dat vertelde de Amerikaanse zanger in een interview met muzikant Rick Beato. De 77-jarige Joel liet weten dat hij dertig jaar geleden na het maken van zijn album River of Dreams het gevoel kreeg dat hij "klaar was".

Een van de redenen dat Joel zijn schrijfpen besloot neer te leggen, was omdat hij zijn muzikale nalatenschap niet wilde laten "verwateren". "Ik wilde me niet langer opsluiten in een grot en me als een monnik aan het schrijven wijden", blikte hij terug. Hij voegde eraan toe dat hij na twaalf albums dacht: "'Weet je wat? De Beatles hadden twaalf albums.' En dat was precies genoeg voor mij."

Volgens de zanger, bekend van nummers als Piano Man en Uptown Girl, maken sommige artiesten de fout om te lang door te gaan met het uitbrengen van nieuwe muziek. "Misschien zijn ze niet meer zo goed als vroeger, of niet meer zo gemotiveerd, maar uiteindelijk loopt het dood", zei hij. Joel liet weten dat zelf niet te willen.

Joel deed vorig jaar een stapje terug nadat bij hem de neurologische aandoening normale druk hydrocefalie (NPH) werd vastgesteld. Daardoor annuleerde hij al zijn geplande optredens. De zanger heeft door de ziekte problemen met zijn gehoor, zicht en evenwicht. Eerder dit jaar maakte de dochter van Joel bekend dat het beter ging met haar vader.