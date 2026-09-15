Ook België vraagt extra bedenktijd voor songfestivalbesluit

In navolging van Nederland heeft ook België bij de European Broadcasting Union (EBU) uitstel gevraagd om deelname aan het Eurovisie Songfestival te bevestigen. Omroep VRT bevestigt tegenover de Vlaamse krant De Morgen dat er nog geen beslissing is genomen en dat gesprekken daarover nog lopen.

Van de VRT is bekend dat de omroep op een lijn ligt met de Nederlandse omroep AVROTROS. De omroep wil dat duidelijk stelling wordt genomen tegen oorlog en geweld.

Nederland deed vorig jaar niet mee vanwege de aanwezigheid van Israël. België ging desondanks wel omdat het de beurt was aan de Franstalige RTBF. De Vlaamse en Waalse omroepen wisselen elkaar jaarlijks af.

De deadline voor aanmelding voor het songfestival ligt op 15 september. Landen kunnen zich daarna nog een periode kosteloos terugtrekken. Maandag werd bekend dat Nederland de EBU om extra bedenktijd heeft gevraagd.